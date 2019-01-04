نتنياهو وبوتين يتشاوران للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من سوريا

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في سوريا، وذلك للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من هذا البلد، وفق مصدر رسمي.وأورد بيان لمكتب نتنياهو أن الاخير وبوتين "ناقشا الوضع في سوريا والتطورات الاخيرة وتوافقا على مواصلة التنسيق بين العسكريين الروس والاسرائيليين" في سوريا.وأحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب مفاجأة في 19 كانون الاول/ديسمبر بإعلانه قرب سحب القوات الاميركية من سوريا حيث كانت تساند المقاتلين الاكراد في مواجهة الجهاديين.وأعلن نتنياهو أنه يحترم قرار واشنطن، رغم مخاوف اسرائيل من توسع النفوذ الايراني في سوريا وعدم مبادرة موسكو الى لجم هذا التوسع.وشنت اسرائيل في الاعوام الاخيرة غارات جوية عدة استهدفت مواقع إيرانية في سوريا أو شحنات اسلحة موجهة الى حزب الله اللبناني.وأكد نتنياهو للرئيس الروسي إن "اسرائيل عازمة على مواصلة جهودها لمنع ايران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا"، بحسب البيان الاسرائيلي.ورغم التنسيق العسكري بين موسكو وتل ابيب في سوريا اعتبارا من العام 2015، أسقطت الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية خلال تصديها في 17 ايلول/سبتمبر لغارة اسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 15 جنديا روسيا.وأعلنت روسيا على الاثر تعزيز الدفاع الجوي للنظام السوري بمنظومة اس-300.وأشاد نتانياهو الخميس بالتنسيق مع ترامب في مواجهة ايران، وقال إن "الرئيس ترامب يتحرك ضد ايران اقتصاديا ونحن في اسرائيل نتحرك ضد ايران عسكريا".