دولي

نتنياهو وبوتين يتشاوران للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من سوريا

نتنياهو وبوتين يتشاوران للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية الجمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين النزاع في سوريا، وذلك للمرة الاولى منذ إعلان الانسحاب الاميركي من هذا البلد، وفق مصدر رسمي.

وأورد بيان لمكتب نتنياهو أن الاخير وبوتين "ناقشا الوضع في سوريا والتطورات الاخيرة وتوافقا على مواصلة التنسيق بين العسكريين الروس والاسرائيليين" في سوريا.

وأحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب مفاجأة في 19 كانون الاول/ديسمبر بإعلانه قرب سحب القوات الاميركية من سوريا حيث كانت تساند المقاتلين الاكراد في مواجهة الجهاديين.

وأعلن نتنياهو أنه يحترم قرار واشنطن، رغم مخاوف اسرائيل من توسع النفوذ الايراني في سوريا وعدم مبادرة موسكو الى لجم هذا التوسع.

وشنت اسرائيل في الاعوام الاخيرة غارات جوية عدة استهدفت مواقع إيرانية في سوريا أو شحنات اسلحة موجهة الى حزب الله اللبناني.

وأكد نتنياهو للرئيس الروسي إن "اسرائيل عازمة على مواصلة جهودها لمنع ايران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا"، بحسب البيان الاسرائيلي.

ورغم التنسيق العسكري بين موسكو وتل ابيب في سوريا اعتبارا من العام 2015، أسقطت الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية خلال تصديها في 17 ايلول/سبتمبر لغارة اسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 15 جنديا روسيا.

وأعلنت روسيا على الاثر تعزيز الدفاع الجوي للنظام السوري بمنظومة اس-300.

وأشاد نتانياهو الخميس بالتنسيق مع ترامب في مواجهة ايران، وقال إن "الرئيس ترامب يتحرك ضد ايران اقتصاديا ونحن في اسرائيل نتحرك ضد ايران عسكريا".

أخبار ذات صلة

تركيا تعتقل 137 شخصا على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة

تركيا تعتقل 137 شخصا على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة

الصين تكشف عن نسختها الخاصة من &#34;أم القنابل&#34;

الصين تكشف عن نسختها الخاصة من "أم القنابل"

الرئيس البرازيلي: الدول العربية الرافضة لنقل سفارتنا إلى القدس &#34;متطرفة&#34;

الرئيس البرازيلي: الدول العربية الرافضة لنقل سفارتنا إلى القدس "متطرفة"

وسط استمرار للاحتجاجات.. مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسي يترك موقعه

وسط استمرار للاحتجاجات.. مسؤول مقرّب من الرئيس الفرنسي يترك موقعه

إيران تعاقب مطربًا أحوازيًا بسبب أغنية سياسية ضد الخُميني

إيران تعاقب مطربًا أحوازيًا بسبب أغنية سياسية ضد الخُميني

ترامب: أنا أكثر الشخصيات شعبية في أوروبا

ترامب: أنا أكثر الشخصيات شعبية في أوروبا

تايلاند تحت رحمة &#34;بابوك&#34;.. التسونامي &#34;الجوي&#34; الأسوأ

تايلاند تحت رحمة "بابوك".. التسونامي "الجوي" الأسوأ

نتنياهو: ترامب يكافح إيران اقتصاديا ونحن عسكريا

نتنياهو: ترامب يكافح إيران اقتصاديا ونحن عسكريا

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

البرغوثي: قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة بشكل مباشر على المسعفين في غزة

البرغوثي: قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة بشكل مباشر على المسعفين في غزة

بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

أبو دياك: الاعتداء على هيئة الإذاعة والتلفزيون خدمة مجانية للاحتلال و&#34;حماس&#34; تتحمل المسؤولية

أبو دياك: الاعتداء على هيئة الإذاعة والتلفزيون خدمة مجانية للاحتلال و"حماس" تتحمل المسؤولية

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء

الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء

الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان &#34;صمودنا سيكسر الحصار&#34;

الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان "صمودنا سيكسر الحصار"

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

منوعات

الفنانة بشرى التونسية تهرب إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

الفنانة بشرى التونسية تهرب إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

شاهد: أغرب تصرفات المشاهير العرب على الهواء

شاهد: أغرب تصرفات المشاهير العرب على الهواء

&#34;البروفا&#34; تكشف حقيقة شعر ميريام فارس الكثيف.. لن تصدقوا الفرق

"البروفا" تكشف حقيقة شعر ميريام فارس الكثيف.. لن تصدقوا الفرق

شاهد لحظة سقوط دومينيك حوراني على المسرح.. وردّ فعلها &#34;الغريب&#34;

شاهد لحظة سقوط دومينيك حوراني على المسرح.. وردّ فعلها "الغريب"

إليسا كما لم ترونها من قبل.. هل يليق بها &#34;الأشقر&#34;؟

إليسا كما لم ترونها من قبل.. هل يليق بها "الأشقر"؟

ممثلة سورية جميلة إلى هوليوود

ممثلة سورية جميلة إلى هوليوود

بعد فيديو بأوضاع مُخلّة مع شاب داخل سيارته.. نجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; تردّ

بعد فيديو بأوضاع مُخلّة مع شاب داخل سيارته.. نجمة "ستار أكاديمي" تردّ

ميريام فارس تشعل السوشيل ميديا بـ&#34;قُبلة&#34;

ميريام فارس تشعل السوشيل ميديا بـ"قُبلة"

أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة &#34;شمس البارودي&#34;.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة "شمس البارودي".. شاهد كيف تغيرت ملامحها

الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ&#34;صورة رومانسية&#34; مع زوجته الحسناء

الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ"صورة رومانسية" مع زوجته الحسناء

عربي

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي