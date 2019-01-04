عربي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
كشف حساب "مجتهد" الشهير على "تويتر"، معلومات عن المشبته بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال مجتهد الجمعة، إن "جميع المشاركين بقتل خاشقجي ما عدا سعود القحطاني، موجودون حاليا في مبنى على طريق الدمام تابع لأمن الدولة".

وأوضح أن المبنى "شكله من الخارج يشبه مجمعا سكنيا صغيرا، وعليه حراسة مشددة، ويتناوب على المشتبه بهم 18 طبيبا من مستشفى الأمن".

وأكد نقلا عن مصادره دون أن يوضح هويتها، تأكيدهم أن "عسيري والمطرب معهم، ولم ينجُ من التضحية بهم إلا القحطاني"، وفق قوله.

يذكر أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي، سبق أن أعلنت السلطات السعودية أنه يجري التحقيق معهم بعد أن اعترفت بمقتله، وأن هناك مشتبها بهم بالقضية، بعد روايات عدة بشأن اغتياله، في حين تدور اتهامات بتورط من أعلى المستويات بأوامر عليا بقتل الصحفي السعودي في إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

أخبار ذات صلة

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

عمر البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل

عمر البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل

المطران جورج صليبا: المسيحيون قد يختفون من العالم العربي

المطران جورج صليبا: المسيحيون قد يختفون من العالم العربي

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

البرغوثي: قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة بشكل مباشر على المسعفين في غزة

البرغوثي: قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة بشكل مباشر على المسعفين في غزة

بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

أبو دياك: الاعتداء على هيئة الإذاعة والتلفزيون خدمة مجانية للاحتلال و&#34;حماس&#34; تتحمل المسؤولية

أبو دياك: الاعتداء على هيئة الإذاعة والتلفزيون خدمة مجانية للاحتلال و"حماس" تتحمل المسؤولية

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء

الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء

الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان &#34;صمودنا سيكسر الحصار&#34;

الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان "صمودنا سيكسر الحصار"

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

منوعات

الفنانة بشرى التونسية تهرب إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

الفنانة بشرى التونسية تهرب إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

شاهد: أغرب تصرفات المشاهير العرب على الهواء

شاهد: أغرب تصرفات المشاهير العرب على الهواء

&#34;البروفا&#34; تكشف حقيقة شعر ميريام فارس الكثيف.. لن تصدقوا الفرق

"البروفا" تكشف حقيقة شعر ميريام فارس الكثيف.. لن تصدقوا الفرق

شاهد لحظة سقوط دومينيك حوراني على المسرح.. وردّ فعلها &#34;الغريب&#34;

شاهد لحظة سقوط دومينيك حوراني على المسرح.. وردّ فعلها "الغريب"

إليسا كما لم ترونها من قبل.. هل يليق بها &#34;الأشقر&#34;؟

إليسا كما لم ترونها من قبل.. هل يليق بها "الأشقر"؟

ممثلة سورية جميلة إلى هوليوود

ممثلة سورية جميلة إلى هوليوود

بعد فيديو بأوضاع مُخلّة مع شاب داخل سيارته.. نجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; تردّ

بعد فيديو بأوضاع مُخلّة مع شاب داخل سيارته.. نجمة "ستار أكاديمي" تردّ

ميريام فارس تشعل السوشيل ميديا بـ&#34;قُبلة&#34;

ميريام فارس تشعل السوشيل ميديا بـ"قُبلة"

أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة &#34;شمس البارودي&#34;.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة "شمس البارودي".. شاهد كيف تغيرت ملامحها

الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ&#34;صورة رومانسية&#34; مع زوجته الحسناء

الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ"صورة رومانسية" مع زوجته الحسناء

عربي

قرار رئاسي بـ &#34;تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد&#34; بتونس

قرار رئاسي بـ "تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة شهر واحد" بتونس

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي