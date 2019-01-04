حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

كشف حساب "مجتهد" الشهير على "تويتر"، معلومات عن المشبته بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





وقال مجتهد الجمعة، إن "جميع المشاركين بقتل خاشقجي ما عدا سعود القحطاني، موجودون حاليا في مبنى على طريق الدمام تابع لأمن الدولة".





وأوضح أن المبنى "شكله من الخارج يشبه مجمعا سكنيا صغيرا، وعليه حراسة مشددة، ويتناوب على المشتبه بهم 18 طبيبا من مستشفى الأمن".





وأكد نقلا عن مصادره دون أن يوضح هويتها، تأكيدهم أن "عسيري والمطرب معهم، ولم ينجُ من التضحية بهم إلا القحطاني"، وفق قوله.





يذكر أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي، سبق أن أعلنت السلطات السعودية أنه يجري التحقيق معهم بعد أن اعترفت بمقتله، وأن هناك مشتبها بهم بالقضية، بعد روايات عدة بشأن اغتياله، في حين تدور اتهامات بتورط من أعلى المستويات بأوامر عليا بقتل الصحفي السعودي في إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





رام الله - دنيا الوطن