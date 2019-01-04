بماذا علق غرينبلات على مهاجمة المستوطنين لموكب الحمد الله ؟

رام الله - دنيا الوطنأدان جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الجمعة، مهاجمة مجموعة من المستوطنين لموكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، قبل نحو عشرة أيام.وقال غرينبلات في تغريدة له عبر تويتر، إن هناك حاجة إلى عمل جاد من أجل منع وقوع مثل هذه الحوادث مرةً أخرى. مضيفًا "الحجارة يمكن أن تقتل! الجميع يستحق الأفضل".وأعرب عن تمنياته بالشفاء لمن أصيبوا في الهجوم حينها.يشار إلى أن الحكومة أكدت يوم أمس الخميس، تعرض موكب رئيس الوزراء لهجوم مستوطنين ليلة الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ما أدى لإصابة اثنين من مرافقيه.