بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن التطبيع مع الاحتلال الذي تمارسه بعض الدول العربية خيانة لدماء شهدائنا.وعبر د. بحر خلال كلمة له في مسيرات العودة شرق رفح عن فخره واعتزازه بشهداء ثورتنا الفلسطينية الذين دافعوا عن ثوابت قضيتنا وحقوقنا وفي مقدمتهم الشهيد القائد يحيى عياش الذي تصادف اليوم ذكرى استشهاده الثانية والعشرون.وأكد أن التطبيع الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية يعد جريمة بكافة اشكاله الرياضية والثقافية والسياسية، وتسليم للمحتل بدولة له على ارضنا وعلى حساب حقوقنا وثوابتنا وقدسنا.وتابع" جاء اليوم شعبنا في مسيرات العودة ليؤكد بأن التطبيع مع المحتل خيانة"، ولفت إلى أن التطبيع العربي يشجع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مطالبا الشعوب العربية الحرية بالتحرك ضد كافة اشكال التطبيع ومنع اقامتها وتنظميها في دولهم العربية والإسلامية.وبين أن التطبيع العربي يمثل طعنة في ظهر المقاومة وسهم في خاصرة القضية الفلسطينية.وأكد أن غزة ومقاومتها مازالت تتعرض لمؤامرات دولية ومحلية وإقليمية من اجل انهاء سلاح المقاومة والتخلي عن الثوابت الفلسطينية، مشددا على أن تلك المؤامرات ستفشل على صخرة وحدتنا الوطنية وصمود شعبنا.وأكد أن المقاومة الفلسطينية مستمرة في الدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته، وأن المعادلة الجديدة للمقاومة مستمرة وهي الدم بالدم والقصف بالقصف والهدوء بالهدوء، مع حق مقاومتنا في الدفاع عن شعبها ومقدساتها وفي الاعداد لحماية شعبنا.