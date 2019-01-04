عربي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
 أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة، أن خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة. ودعا جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وتسهيل عملية التشكيل، وذلك خلال استقباله اليوم مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد.

وقال بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية: "لقد حافظنا على الأمان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز إضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة".

ولفت إلى أن "نسبة الجرائم تدنت خلال 2018 بشكل ملحوظ قياساً بالأعوام السابقة، ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الأمنية في تحقيق الأمن في البلاد، ولاستكمال ذلك لا بد من تعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية، بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على أنواعها إلى الحدّ من فعالية الإجراءات المتخذة".

وشدّد عون على الإسراع في إصدار الأحكام، معتبراً أن قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون.

أخبار ذات صلة

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

حساب تويتر شهير يكشف معلومات عن تحقيقات المشتبه بهم بقتل خاشقجي

شبكة &#34;سي بي أس&#34;: مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

عمر البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل

عمر البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل

المطران جورج صليبا: المسيحيون قد يختفون من العالم العربي

المطران جورج صليبا: المسيحيون قد يختفون من العالم العربي

الدفاع الروسية: القضاء على 23 ألفاً ينتمون للجماعات المسلحة بسوريا خلال 2018

الدفاع الروسية: القضاء على 23 ألفاً ينتمون للجماعات المسلحة بسوريا خلال 2018

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

البرغوثي: قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة بشكل مباشر على المسعفين في غزة

البرغوثي: قوات الاحتلال تعمدت اطلاق قذيفة بشكل مباشر على المسعفين في غزة

بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

بحر: التطبيع مع الاحتلال خيانة لدماء شهدائنا وطعنة في ظهر المقاومة

أبو دياك: الاعتداء على هيئة الإذاعة والتلفزيون خدمة مجانية للاحتلال و&#34;حماس&#34; تتحمل المسؤولية

أبو دياك: الاعتداء على هيئة الإذاعة والتلفزيون خدمة مجانية للاحتلال و"حماس" تتحمل المسؤولية

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء

الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء

الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان &#34;صمودنا سيكسر الحصار&#34;

الجمعة القادمة من مسيرة العودة تحت عنوان "صمودنا سيكسر الحصار"

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

منوعات

الفنانة بشرى التونسية تهرب إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

الفنانة بشرى التونسية تهرب إلى إيطاليا بطريقة غير متوقعة

شاهد: أغرب تصرفات المشاهير العرب على الهواء

شاهد: أغرب تصرفات المشاهير العرب على الهواء

&#34;البروفا&#34; تكشف حقيقة شعر ميريام فارس الكثيف.. لن تصدقوا الفرق

"البروفا" تكشف حقيقة شعر ميريام فارس الكثيف.. لن تصدقوا الفرق

شاهد لحظة سقوط دومينيك حوراني على المسرح.. وردّ فعلها &#34;الغريب&#34;

شاهد لحظة سقوط دومينيك حوراني على المسرح.. وردّ فعلها "الغريب"

إليسا كما لم ترونها من قبل.. هل يليق بها &#34;الأشقر&#34;؟

إليسا كما لم ترونها من قبل.. هل يليق بها "الأشقر"؟

ممثلة سورية جميلة إلى هوليوود

ممثلة سورية جميلة إلى هوليوود

بعد فيديو بأوضاع مُخلّة مع شاب داخل سيارته.. نجمة &#34;ستار أكاديمي&#34; تردّ

بعد فيديو بأوضاع مُخلّة مع شاب داخل سيارته.. نجمة "ستار أكاديمي" تردّ

ميريام فارس تشعل السوشيل ميديا بـ&#34;قُبلة&#34;

ميريام فارس تشعل السوشيل ميديا بـ"قُبلة"

أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة &#34;شمس البارودي&#34;.. شاهد كيف تغيرت ملامحها

أحدث ظهور للفنانة المصرية المعتزلة "شمس البارودي".. شاهد كيف تغيرت ملامحها

الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ&#34;صورة رومانسية&#34; مع زوجته الحسناء

الشاب خالد يكذب فلة الجزائرية بـ"صورة رومانسية" مع زوجته الحسناء

عربي

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني عون: خلافات سياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا