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شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع

شبكة "سي بي أس": مصر طلبت عدم بث مقابلة للسيسي تحدث فيها عن التطبيع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شبكة التلفزيون الأمريكية "سي بي أس" أن السلطات المصرية طلبت منها عدم بث مقابلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث فيها عن التعاون بين بلاده وإسرائيل في سيناء.

وأوضحت الشبكة أن "السفير المصري (في الولايات المتحدة) اتصل بفريق برنامج 60 دقيقة بعد فترة وجيزة من إجراء المقابلة، وقال إنه لا يمكن بثها"، مؤكدة الشبكة أنها على الرغم من ذلك ستبث الأحد "المقابلة التي لا تريد الحكومة المصرية رؤيتها على التلفزيون".

وفي هذه المقابلة "أكد" السيسي، بحسب "سي بي أس" أن "جيشه يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا التعاون هو الأوثق بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في العام 1979، أجاب السيسي "صحيح"، وفقا للمحطة.

وقال الرئيس المصري، بحسب "سي بي أس"، "لدينا تعاون واسع النطاق مع الإسرائيليين".

وفي مقطع من المقابلة بثته المحطة الأمريكية على موقعها، قال السيسي من جانب آخر، إنه لا يوجد في مصر "سجناء سياسيين".

وانتخب السيسي رئيسا لمصر في العام 2014 بعد قرابة عام من إطاحته، عندما كان وزيرا للدفاع، الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

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