شؤون فلسطينية

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة

عشراوي تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
ادانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة وتدمير وتخريب المعدات والأجهزة من قبل مجموعة منفلته ووصفته بالعمل اللاأخلاقي والمستهجن.

وأكدت في بيان صدر عن مكتبها، اليوم الجمعة، أن هذا الاعتداء المدان على المؤسسة الإعلامية الرسمية هو تعد سافر على المؤسسات الوطنية بشكل عام وعلى الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، كما انه يشكل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي.

وطالبت عشراوي في نهاية بيانها، بضرورة ملاحقة المعتدين والعمل على منع تكرار مثل هذه الاعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون، كما وأكدت على أهمية تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية.

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