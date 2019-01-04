دولي

تركيا تعتقل 137 شخصا على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة

تركيا تعتقل 137 شخصا على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة
رام الله - دنيا الوطن
 ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء اليوم الجمعة أن السلطات التركية اعتقلت اليوم الجمعة 137 شخصا، في مداهمات شملت 26 محافظة على الأقل، بسبب ما تردد عن وجود علاقة بين هؤلاء وبين محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في تموز/يوليو 2016 .

وأضافت الوكالة أن مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة أصدر مذكرات اعتقال بحق 35 مشتبها بهم، جميعهم من قيادة البحرية التركية، في أنقرة، وعشرة من المشتبه بهم مازالوا في الخدمة.

وتم إصدار مذكرات الاعتقال بسبب مزاعم حول وجود صلة بينهم وبين فتح الله غولن، وهو رجل دين تركي يقيم في الولايات المتحدة وتلقي الحكومة التركية باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016 وصنفت تركيا حركة غولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي غولن الاتهامات.

وفي اسطنبول، أمر ممثلو الادعاء باحتجاز 42 شخصا، بينهم موظفون حكوميون، تم إقالتهم من مناصبهم بسبب صلات تربطهم بغولن.

وتابعت الوكالة أن ممثلي الادعاء خلصوا إلى أن 42 مشتبها بهم استخدموا تطبيق "بايلوك" وهو تطبيق مشفر على الهاتف المحمول، للاتصال بأعضاء آخرين في "المنظمة الإرهابية".

وفي أماكن أخرى بمحافظة "قونية" وسط الاناضول، سعى ممثلو الادعاء إلى اعتقال 60 شخصا يزعم أنهم "أئمة سريين" تعتقد الحكومة أنهم كانوا يوجهون أنصار غولن داخل الجيش.

وأضاف التقرير أن الشرطة مازالت تبحث عن المشتبه بهم.

وتواصل السلطات التركية، بشكل شبه يومي، القاء القبض على أشخاص يزعم أنهم أنصار "غولن" ، بعد مرور أكثر من عامين من محاولة الانقلاب.

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