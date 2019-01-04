الحكم المحلي وسلطة الطاقة تبحثان ازمة انقطاع التيار الكهرباء





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، بحضور رئيس سلطة الطاقة المهندس ظافر ملحم، مع وفد من رؤساء بلديات الجنوب ( يطا، الظاهرية، دورا)، والمدير العام لشركة كهرباء الجنوب والمدير الفني للشركة، وطواقم الوزارة.وناقش اللقاء ازمة انقطاع التيار الكهرباء في مناطق عمل شركة كهرباء الجنوب، وضرورة إيجاد حلول سريعة ودائمة لمشكلة الانقطاع.بدوره، أكد الأعرج أن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية بالغة لتعزيز صمود المواطنين في أراضيهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ستعمل على حل كافة الاعتراضات التي تعيق بناء خطوط النقل والتي تغذي مناطق الجنوب بالسرعة الممكنة.من جانبه، أشار ملحم إلى عدم مقدرة سلطة الطاقة على تشغيل محطة بيت أولا حتى الآن وذلك بسبب الشروط المجحفة التي تفرضها الشركة القطرية الإسرائيلية لتشغيل هذه المحطة ، ولكن مؤخراً تم الإتفاق على تشغيل هذه المحطة بشكل جزئي حيث سيتم تشغيل الخط الشمالي لمحطة لبيت أولا الذي يغذي (صوريف ،خراس ، ترقوميا، بيت أولا) ،ومن التموقع أن يوفر تشغيل هذا الخط 20 ميجا واط من المحطات الإسرائيلية الأخرى وسيتم الترتيب بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة كهرباء الجنوب على ضخ هذه القدرة لمناطق عمل شركة كهرباء الجنوب.هذا وجرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمولدات الكهربائية بالقدرات المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير عدادات للطاقة وخطوط النقل وغيرها، وآليات توفير الحماية لطواقم شركة كهرباء الجنوب.