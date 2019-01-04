الرئيس عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

رام الله - دنيا الوطنبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.ومن المقرر أن يشارك الرئيس في افتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.وكان في استقبال الرئيس عباس، في الصالة الرئاسية في مطار القاهرة الدولي، وزير شؤون مجلس النواب في جمهورية مصر العربية المستشار عمر مروان، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، وقنصل عام دولة فلسطين في الاسكندرية السفير حسام الدباس، بالإضافة الى كادر سفارة فلسطين ومندوبيتها بالجامعة العربية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا).ويرافق الرئيس في زيارته، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.