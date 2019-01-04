شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية

الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، على أن المشاركة الواسعة من قبل الجماهير الفلسطينية في جمعة "مقاومة التطبيع"، هي تأكيد جديد على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي، وشددت على أنها مسيرات مستمرة مهما أوغل الاحتلال بحصاره وعدوانه وقتله لأبناء شعبنا مستهدفا وأن مساعيه لوأد المسيرات لن تتكلل بالنجاح.

وحملت الهيئة في بيان لها تلته في ختام الجمعة الـ 41، الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية في ظل استمرار الحصار والأوضاع الكارثية في القطاع دون أن يلمس شعبنا أي تغيير جدي وحقيقي على أوضاعه.

 ووجهت رسالة للأطراف كافة بأن لا يختبروا صبر الفلسطينيين الذين لديهم من الوسائل والإصرار ما يجعلها نارا ولهيبا تحرق العدو الصهيوني وتعيد الاعتبار مرة أخرى لكل الاشكال النضالية.

وأكدت الهيئة أن التطبيع مع الاحتلال هو سرطان ينخر في جسد أمتنا العربية، وطعنة غادرة في خاصرة شعبنا وقضيته العادلة، الامر الذي يستوجب كل الطاقات لاجتثاثه، ولفتت إلى أن تصاعد التطبيع في الأشهر الأخيرة يساعد في إضعاف أمتنا ويوقف تطورها ويوفر البيئة الخصبة للاحتلال والإدارة الامريكية لتنفيذ مخططاتهم المعادية لشعوبنا العربية.

وأشادت الهيئة بالهيئة المتصاعدة والمميزة التي تبذلها حملة مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات على كافة الصعد وفي شتى المجالات، ودعت لتوسيع رقعة هذه الجهود والحملات لتشمل كل العالم بما فيهم البلدان العربية، وذلك عبر خطة متكاملة لملاحقة الاحتلال، وكل أشكال ورموز التطبيع، ووضع اليات عملية لتحصين المجتمعات العربية من السرطان الخطير.

وحذرت الهيئة من قرار الاحتلال بإقرار إجراءات جديدة بحق الحركة الاسيرة فهذا التصعيد الأخير سيفتح الأمور على كل الاحتمالات، لن يكن الاحتلال بمنأى عنها، وأن استهداف الاسرى هو استهداف لشعبنا بأكمله.

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