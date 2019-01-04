شؤون فلسطينية

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب

النادي الفلسطيني الأمريكي يشارك في فعاليات تنصيب عضو الكونجرس الفلسطينية رشيدة طليب
رام الله - دنيا الوطن
حرص النادي الفلسطيني الأمريكي على مشاركة الناشطة الفلسطينية الامريكية، رشيدة طليب، احتفالها بأداء اليمين القانونية كعضو منتخب في مجلس النواب الأمريكي بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة عن ولاية ميتشيغن، الى جانب الناشطة الصومالية الامريكية إلهان عمر التي فازت عن ولاية مينيسوتا، باعتبارهما اول عربيتين مسلمتين في تاريخ مجلس النواب الأمريكي.

وحضر وفد النادي المُكون من المشرف العام، مازن دولة، وعضو النادي موفق أبو القطين، رئيس الجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة/شيكاغو، فعاليات التنصيب في مقر مجلس النواب بواشنطن، بدعوة رسمية من النائبة طليب تقديرا لجهودهم في الحملة الانتخابية التي أخذت صدى كبير في كافة الولايات الامريكية.

وأكد ممثلو النادي على اعتزازهم بتسجيل موقف تاريخي ومشاركة النائبة طليب احتفالها بالتنصيب، وحرصها الكبير على ارتداء الزي التقليدي الفلسطيني، من اجل إيصال رسالة إنسانية راقية الى العالم تشير فيه الى عدالة القضية الفلسطينية، الى جانب تعبيرها عن انتمائها الصادق لوطنها الأم.

ويرى النادي في مشاركته النائبة طليب احتفالها بتواجدها بمجلس النواب، أنه رسالة دعم وتاييد لها لتتمكن من بداية مشوار عملها متسلحة بقاعدة متينة من مختلف اقطاب الجالية العربية في كافة الولايات المتحدة.

وشكر ممثلو النادي حملة النائبة طليب، معبرين عن اعتزازهم بالتواصل الكبير من قبل مساعديها وعلى رأسهم المهندس الفلسطيني ماهر عبد القادر، العضو البارز في حملة النائبة طليب، رئيس جمعية المهندسين العرب في الولايات المتحدة، تقديرا لجهوده الجبارة  في التواصل والعمل لمصلحة أبناء الجالية.

وقدم ممثلو النادي التهاني والتبريكات للنائبة الصومالية الامريكية إلهان عمر التي فازت أيضا بعضوية مجلس النواب الأمريكي، وادت اليمين القانونية كعضو عربي مسلم في مجلس النواب، متمنين لها مسيرة موفقة مليئة بالعطاء والنجاح والتميز.

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