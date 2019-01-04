الصين تكشف عن نسختها الخاصة من "أم القنابل"

رام الله - دنيا الوطنعرضت المؤسسة الصناعية الحكومية الصينية "NORINCO" لأول مرة صورا تظهر فيها النسخة الصينية من "أم القنابل" والاختبارات عليها، وفقا لصحيفة Global Times.وتشير الصحيفة إلى أن القنبلة الصينية حصلت على تسميتها، بسبب قوتها التدميرية، التي لا تتجاوزها سوى القنبلة النووية، وذلك وفقا للاختبارات الفعلية لقدراتها التدميرية بعد إسقاطها من القاذفة الصينية "شيآن إتش-6" وأدت إلى انفجار هائل.وتزن "أم القنابل" الصينية عدة أطنان ويبلغ ارتفاعها من 5 إلى 6 أمتار، الأمر الذي يمنع القاذفة الصينية من حمل أكثر من قنبلة في رحلة واحدة.ويشير خبراء إلى أن النسخة الصينية من أم القنابل، قد تكون أصغر حجما من مثيلتها الأمريكية بحيث يمكن حملها على متن "شيآن إتش-6"، ورجح خبراء آخرون أن تكون القنبلة "فراغية"، لكن المؤسسة المنتجة لم تؤكد ذلك.وقد عرضت القوات الجوية الأمريكية في عام 2017، تسجيل فيديو لاختبارات أجريت في عام 2003 على أقوى قنبلة لديها، تحمل اسم " GBU-43/B" وهي معروفة أيضا باسم "أم كل القنابل".