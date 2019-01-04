الشرطة الفلسطينية تكشف عصابة ترويج عملة مزيفة

رام الله - دنيا الوطنكشفت شرطة محافظة بيت لحم اليوم الجمعة عصابة لتزييف وترويج العملة المزيفة وقبضت على 3 منهم .وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة: "إن شرطة محافظة بيت لحم، قبضت على ثلاثة اشخاص اثناء قيامهم بترويج عمله مزيفه في منطقه العبيديه وضبطت بحوزة احدهم مبلغ ١٠٠شيكل مزيفه قام بشراء بضاعة من احد المحال التجارية في المنطقه ولاذا شركاءه بالهرب وبملاحقة المركبة التي كانوا يستقلونها والتعميم عليها تم ضبطها والقبض على شخصين كانا بداخلها تم تسليمهم جميعا لقسم المباحث العامة".واضاف ارزيقات: "تم ضبط مبلغ ما يقارب 3000 شيكل معهم وبسماع اقوالهم افادوا انهم قامو بشراء العمله المزيفه من شخص من محافظة نابلس يقوم بتزييف العملة والشيكات وما زال العمل جار لاحضاره .وبين ارزيقات بانه تم التحرز على المضبوطات و توقيف الاشخاص لحين احالتهم للنيابة العامة.