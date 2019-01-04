أول تعليق من حركة حماس حول اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة

خاص دنيا الوطنأكد يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس): أن حركته ترفض أي اعتداء على أي وكالة إعلامية أيًا كانت، باعتبار أن الحرية الاعلامية مكفولة".جاء ذلك تعقيبًا على اعتداء مجهولين على مقر الهيئة العامة لاذاعة وتلفزيون فلسطين، في مدينة غزة صباح اليوم الجمعة، حيث قال: "نحن في حماس ضد أي اعتداء من قبل الأشخاص، بالاضافة الى سياسة لقطع الرواتب او صراعات داخلية لحركة فتح".وشدد موسى على ضرورة، تباشر الأجهزة الامنية، بالتحقيق في هذه الاعتداءات، ومعرفة الفاعلين، وتقديمهم الى المحاكمة.