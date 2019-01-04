ابو هولي يدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني بغزة وتدمير محتوياته





رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في قطاع غزة وتدمير معدات البث والتصوير وكافة محتوياتها .ووصف د. ابو هولي الحادث بالعمل الاجرامي التخريبي الذي يتنافى مع كل الأعراف والتقاليد الفلسطينية لافتا الى ان هيئة الإذاعة والتلفزيون هيئة وطنية سيادية والاعتداء عليها يشكل مساسا لأحد المعالم السيادية للدولة الفلسطينية ويعد مساساً فاضحاً بالعمل الصحفي والإعلامي وانتهاكاً خطيراً لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير .واضاف ان تلفزيون فلسطين له باع كبير في الحفاظ على الهوية الفلسطينية وكيانية الشعب الفلسطيني وشكل منذ تأسيسه نافذة الشعب الفلسطيني وقضيته الى العالم وتمكن من نقل رسالة شعبنا التحررية للعالم والتحشيد الدعم والتأييد لها في الوقت الذي عرّى وكشفت فيه للعالم حقيقة الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف شعبنا ويمارس ضده ابشع الجرائم مؤكدا على ان هذا الاعتداء لا يخدم سوى الاحتلال الاسرائيلي .واكد على ان الاعتداء على هيئة الاذاعة والتلفزيون لن تنال من عزيمة العاملين فيه فرسان الكلمة والصورة والحقيقة مشددا على ان تلفزيون فلسطين سيبقى قائما في قطاع غزة كمؤسسة وطنية سيادية ملك للشعب الفلسطيني وسيواصل عمله بالرغم ما لحق به من اضرار فادحة .وطالب د. ابو هولي بملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة واصفا من ارتكب هذه الجريمة بالمجموعات الخارجة عن القانون وعن الصف الوطني والعابثين في مصير شعبنا ومستقبل قضيته .