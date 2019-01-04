15 اصابة بجروح جراء قمع الاحتلال لمسيرة "مقاومة التطبيع"





وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باصابة خمسة مسعفين بقنابل الغاز المسير للدموع بشكل مباشر، خلال اداء عملهم في مخيمات العودة شرقي القطاع.





وأكد القدرة، أن وزارته استنكرت انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الطواقم الطبية خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، التي أدت الى اصابة الدكتور دياب العزايزة بقنبلة غاز مباشرة في القدم شرقي البريج، والمعسف في الإغاثة الطبية محمد أبو كالشف بقنبلة غاز مباشرة، ادت الى كسر في الذراع شرق جباليا شمال القطاع، بالاضافة الى اصابة المعسف رافي شلدان بقنبلة غاز بالحوض شرقي مدينة غزة، كذلك المعسفين محمد أبو طعيمة الذي أصيب بقنبلة غاز في الرأس، وعماد السنوار الذي أصيب بقنبلة غاز في القدم شرق خانيونس.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة أهالي القطاع، الأسبوع الجاري، للمشاركة في فعاليات اليوم، "رفضًا لجريمة التطبيع وتأكيدًا لخيار المقاطعة الشاملة للكيان الصهيونيّ".



ويشارك الفلسطينيون منذ الـثلاثين من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948؛ للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.



واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من مائتين وخمسين غزيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب الآلاف.



رام الله - دنيا الوطنأصيب 15 مواطناً بجراح متفاوتة، اليوم، الجمعة، شرقيّ قطاع غزّة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات الأسبوع الحادي والأربعين من "مسيرات العودة الكبرى"، التي تحمل اليوم اسم "مقاومة التطبيع".