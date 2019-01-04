الحكومة تدين الاعتداء على مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في غزة

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة الوفاق الوطني، اقتحام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة وأسفر عن تدمير كبير في المعدات والممتلكات.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي: هذا العمل استهداف المؤسسات الرسمية والسيادية من قبل جماعات تختص بتدمير المقدّرات الوطنية والعبث بالأمن وترويع المواطنين.وشدد المحمود على أن الاحتلال وحده صاحب السوابق في العدوان على هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، إذ لم يسبقه ولَم ينافسه على ذلك أحد في القصف والتخريب واستمرار التحريض على الهيئة والعاملين بها.