عساف: هنية والسنوار مسؤولان عن اقتحام تلفزيون فلسطين بغزة

رام الله - دنيا الوطنحمل أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، حركة "حماس"، المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي نفذه مجهولون، اليوم الجمعة، على مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، وأدى إلى إحداث تدمير في محتوياته، من اثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل والارشيف، وأجهزة الحاسوب.كما حمّل عساف خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد حماس بغزة، يحيى السنوار، مسؤوليه ما حدث والسماح بحدوثه، كون حماس تحكم قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تمر، وسيأتي اليوم الذي يدفع فيه كل من خطط وشارك ونفذ الاقتحام.وتابع عساف: "نحن ننقل الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة، ونوصل صورة وصوت شعبنا هناك الى كل مكان العالم، كما أن مناضلي الاعلام الرسمي في التلفزيون هم في الصفوف الأولى لتغطية أي اعتداء إسرائيلي، وهذه الكاميرات والاجهزة التي تم تدميرها اليوم، هي ذاتها التي تنقل رسالة الشعب الفلسطيني، من غزة للعالم".