رضوان: سندوس التطبيع تحت أقدامنا

رام الله - دنيا الوطنأكد اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الجماهير الفلسطينية ستدوس التطبيع تحت أقدامهم كما تدوس (صفقة القرن) الامريكية.وأوضح رضوان في تصريحات صحفية له خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرقي مدينة غزة، أن التطبيق مع الاحتلال يعتبر طعنة غادرة للشهداء والجرحى.وقال رضوان: "بنقول للمطبعين، كيف تطبعون مع من يقتل أهلنا ويدنس أقصانا ومن يعتقل حرائر فلسطين وأبناء شعبنا، وكيف تطبعون مع الاحتلال الذي مرغ الكرامة العربية؟".واضاف: "من يظن أن التطبيع مع الاحتلال سيحافظ على مصالحهم، نقول لهم إن الاحتلال هو العدو الأوحد لأمتنا، وعلى الامة مقاومة التطبيع".وشدد القيادي في حماس، على ضرورة أن يعود المطبعون مع الاحتلال، إلى رشدهم وإلى أمتهم وثوابتهم؛ لأن التطبيع خيانة لجهاد وتضحيات الشعب الفلسطيني.ووجه رضوان، رسالة إلى المطبعين مع الاحتلال، قائلا فيها: "إن التطبيع خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين وللأمة ولكل تضحيات ونضالات الشعب الفلسطيني".وفيما يتعلق بقضية الاسرى، أوضح رضوان أنها على سلم أولويات المقاومة والشعب الفلسطيني، داعيا الجميع للتضامن مع الاسرى؛ لمواجهة الاجراءات التي أعلن عنها جلعاد أردان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي.وحول مسيرات العودة، أكد رضوان، أنها مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة، معتبرا أن مراوغة الاحتلال الاسرائيلي في رفع الحصار، لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على الاستمرار بالمسيرات.