شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قريبة المغير قرب رام الله

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في قريبة المغير قرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد الهلال الاحمر الفلسطيني، إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وخمسة آخرين بالعيارات المطاطية، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين قوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله.

وأفاد الهلال الاحمر، أن هناك 20 اصابة بالاختناق بين المواطنين، نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع عليهم.

وتشهد مناطق الضفة الغربية بشكل يومي، حالة من التوتر اثر المواجهات التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

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