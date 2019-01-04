الرئيس البرازيلي: الدول العربية الرافضة لنقل سفارتنا إلى القدس "متطرفة"

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، الدول العربية المعترضة على نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بالدول "المتطرفة"، موضحا أن دولا أخرى لن تتخذ نفس المنحى.وقال الرئيس الجديد للبرازيل، في حوار متلفز، إن "الشعب الإسرائيلى هو من يحدد ما هى عاصمة إسرائيل"، بحسب صحيفة (اليوم السابع).وفى وقت سابق، قال مستشار الأمن القومى للرئيس البرازيلي: إنه لم يتحدد بعد موعد نقل سفارة البرازيل من تل ابيب إلى القدس لكن هناك نية واضحة للقيام بذلك.