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الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
جددت الأمم المتحدة مطالبتها بتحقيق شفاف وشامل بقضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وجاء بيان الأمم المتحدة، تعقيبا على الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أعلن اليوم الخميس، عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن عدد المتهمين 11 شخص، بحسب وكالة (واس) السعودية.

وأكد النائب العام، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 11، بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية.

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الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بتحقيق شفاف بقضية جمال خاشقجي

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