السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن جيش بلاده يتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء شمال شرقي البلاد.جاء ذلك، خلال مقابلة مع فضائية (CBS) نيوز الأمريكية، وبثت مقتطفات منها، على أن تبث الحلقة كاملة الأحد المقبل.وحول مدى التعاون المصري الإسرائيلي، ردّ السيسي على سؤال فيما إذا كان التعاون هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، قال السيسي: "هذا صحيح.. لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين".ووفق الموقع الإلكتروني للقناة، فإن "مصر تقاتل نحو 1000 عنصر تابع لتنظيم الدولة في سيناء، وتسمح للإسرائيليين بالهجوم جوًا".