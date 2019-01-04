إيران تعاقب مطربًا أحوازيًا بسبب أغنية سياسية ضد الخُميني

رام الله - دنيا الوطنعاقبت السلطات الإيرانية، مطربًا أحوازيًا، بوقفه عن العمل، وسحب ترخيص مؤسسة ثقافية أنتجت أغنية سياسية له.وقالت وكالة (فارس): إن المطرب مهدي يراحي، وبعد نشره أغنية تنتقد حرب الثماني سنوات مع العراق، عوقب بالمنع من العمل من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، بعد انتقاد بسيط لزعيم الثورة الإيرانية الخميني.وبحسب ما صرح به رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة، مجيد فروغي، فإن أغنية يراحي "مسيئة للغاية، وتتعارض مع قيم الثورة الإسلامية في إيران".وعبر يراحي في أغنيته عن المآسي التي جلبتها الحرب، بقيادة قائد الثورة الإيرانية، "الخميني"، مضيفًا: إن الحرب "قتلت العقل والعقلانية".وتابع في حديثه بالأغنية ذاتها عن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية: "نحن شهداء، لكننا أحياء، كيف يمكن ذلك؟ لا ماء ولا طعام شهداء بلا عظام".