ترامب: أنا أكثر الشخصيات شعبية في أوروبا

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن الترشح لأي منصب في القارة الأوروبية إذا أراد، كونه أكثر الشخصيات شعبية هناك.وأضاف ترامب للصحفيين أثناء اجتماعه مع الحكومة في البيت الأبيض: "يمكنني الترشح لأي منصب إذا أردت.. لكني لا أريد".وكان الرئيس الأمريكي يجيب على أسئلة الصحفيين حول عدد كبير من القضايا من بينها تمويل الشركاء الأوروبيين لحلف شمال الأطلسي والتجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.وقال ترامب: "أوروبا لا تعنيني.. لست منتخبا من الأوروبيين، انتخبني الأمريكيون ودافعو الضرائب الأمريكيون بصراحة".