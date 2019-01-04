شؤون فلسطينية

شاهد: رشيدة طليب بالثوب الفلسطيني بالكونغرس

شاهد: رشيدة طليب بالثوب الفلسطيني بالكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
دخلت النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، إلى مبنى الكونغرس مرتدية الثوب الفلسطيني.

طليب وبحضور نواب الكونغرس من أجل القسم على اليمين الدستورية، ارتدت الزي التقليدي الفلسطيني، وسط احتفاء من أنصارها.

ووفت طليب بوعدها الذي كشفت عنه الشهر الماضي، إذ قالت إنها سترتدي الثوب الفلسطيني، وذلك بعد شكرها أهالي بلدها الأصلي لوقوفهم إلى جانبها في الانتخابات.

وتفاعل مغردون وإعلاميون عرب مع ارتداء طليب الثوب الفلسطيني داخل الكونغرس، إذ نشرت الإعلامية في قناة "الجزيرة" سلمى الجمل صورة لها قبيل تقديم نشرة أخبار، وهي ترتدي ألوان الثوب الفلسطيني.

وأدت طليب اليمين الدستورية على نسخة مترجمة من القرآن تعود لعام 1734.

وقالت طليب في وقت سابق، إن "أداءها اليمين بالقرآن مهم بالنسبة لها، لأن كثيرا من الأمريكيين لديهم هذا النوع من الشعور بأن الإسلام دين غريب على التاريخ الأمريكي".

وكانت طليب، بعد فوزها، شكرت أهالي البلدة التي تنحدر منها في فلسطين (بيت حنينا)، وكل من وقف إلى جانبها في الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى مجلس النواب.

وتمكنت طليب الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين، من الفوز بمقعد في مجلس النواب، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها بولاية ميتشيغن.

واختار الناخبون الأمريكيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديمقراطي لدخول الكونغرس، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد.



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