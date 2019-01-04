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بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن القوات العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل مغادرة الأراضي السورية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وقال بومبيو: "الرئيس دونالد ترامب، لا يتصرف بغموض فيما يتعلق بسوريا، لذا قواتنا تغادر هذه الجمهورية العربية".

وكان البنتاغون، قد أعلن في نهاية العام المنصرم، أن العسكريين الأمريكيين المخطط لخروجهم من سوريا، لا زالوا يواصلون عملياتهم ضد عناصر تنظيم الدولة هناك.

ورفضت المتحدثة باسم البنتاغون التعليق على صحة تقارير إعلامية عن مغادرة الدفعة الأولى من القوات الأمريكية لأراضي سوريا يوم 28 كانون الاول/ ديسمبر، قائلة: "لا نية لدينا للحديث عن تفاصيل العمليات".

وفي 19 كانون الاول/ ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي، قراره البدء في سحب القوات الأمريكية من سوريا، مبررا ذلك بأن الولايات المتحدة هزمت تنظيم الدولة في هذا البلد، وأن محاربة الإرهاب كانت هي الهدف الوحيد من وجود قوات بلاده هناك.

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