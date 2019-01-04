عمر البشير: نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس السوداني عمر البشير أنه تلقى نصائح بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لكي تهدأ الأحوال في بلاده، دون أن يسمي الجهات التي قدمت له هذا العرض.ووفق ما نقلت وكالة (الأناضول) عن البشير فقد قال خلال لقاء مع مشايخ الطرق الصوفية: "نصحونا بالتطبيع مع إسرائيل لتنفرج عليكم، ولكننا نقول الأرزاق بيد الله، وليست بيد أحد".وحول الاحتجاجات، التي سادت بلاده مؤخرا والعنف الذي تخللها، أكد الرئيس عمر البشير، أنه يعمل "لتوفير الأمن والعيش الكريم والرفاهية للمواطنين"، وقال: "لا نقتل الناس تشفيّا، وفي المحصلة لا يصح إلا الصحيح".وأقر الرئيس السوداني بوجود أزمة في بلاده تسببت باندلاع التظاهرات ولكن "المندسين تدخلوا لحرق المؤسسات والممتلكات ومهاجمة مواقع الشرطة والأمن".