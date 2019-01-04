البزم لـ"دنيا الوطن": ننتظر أن تُقدم ادارة "تلفزيون فلسطين" شكوى وتفاصيل اقتحام مقر غزة

خاص دنيا الوطنأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن ما حدث صباح اليوم الجمعة، من اقتحام ملثمين مجهولين، لمقر الهيئة العامة لاذاعة وتلفزيون فلسطين في مدينة غزة، هو أمر مستنكر، ومرفوض.وقال اياد البزم، لـ"دنيا الوطن": ننتظر أن تقدم ادارة الهيئة العامة لاذاعة وتلفزيون فلسطين، شكوى في الحادث والتفاصيل التي لديها، إلى وزارة الداخلية في قطاع غزة، حتى تُباشر الداخلية التحقيق في هذا الحادث.وحول امكانية عدم قيام ادارة تلفزيون فلسطين، بتقديم التفاصيل التي لديه، رد البزم بالقول: "نحن بشكل عام نتخذ الاجراءات القانونية، في أي حادث يقع في قطاع غزة، لكن أن يقدم الشكوى والتفاصيل التي لديه، سيساعد أكثر في التحقيق، والوصول إلى الفاعلين".