الإعلامي الحكومي بغزة: نتواصل مع الجهات الأمنية لكشف الجناة المقتحمين لمقر تلفزيون فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ما حدث من اعتداء على موظفي تلفزيون فلسطين بمدينة غزة، وتخريب معدات الهيئة.
وقال رئيس سلامة معروف: "تواصلنا مع إدارة تلفزيون فلسطين في غزة، وعبرنا لهم عن إدانتنا لهذا السلوك المرفوض، باقتحام ملثمين مجهولين صباح اليوم لمقر التلفزيون والعبث بمحتوياته وتحطيم بعضها".
وأضاف: عبرنا لهم عن وقوفنا إلى جانبهم واستعدادنا التام لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة، ورفضنا لأي محاولة للمس بحرية عمل وسائل الإعلام، متابعًا: "أوضحنا لهم متابعتنا الأمر مع جهات التحقيق المختصة، وصولا للكشف عن الجناة".
دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ما حدث من اعتداء على موظفي تلفزيون فلسطين بمدينة غزة، وتخريب معدات الهيئة.
وقال رئيس سلامة معروف: "تواصلنا مع إدارة تلفزيون فلسطين في غزة، وعبرنا لهم عن إدانتنا لهذا السلوك المرفوض، باقتحام ملثمين مجهولين صباح اليوم لمقر التلفزيون والعبث بمحتوياته وتحطيم بعضها".
وأضاف: عبرنا لهم عن وقوفنا إلى جانبهم واستعدادنا التام لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة، ورفضنا لأي محاولة للمس بحرية عمل وسائل الإعلام، متابعًا: "أوضحنا لهم متابعتنا الأمر مع جهات التحقيق المختصة، وصولا للكشف عن الجناة".
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