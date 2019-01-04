الإعلامي الحكومي بغزة: نتواصل مع الجهات الأمنية لكشف الجناة المقتحمين لمقر تلفزيون فلسطين

رام الله - دنيا الوطندان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ما حدث من اعتداء على موظفي تلفزيون فلسطين بمدينة غزة، وتخريب معدات الهيئة.وقال رئيس سلامة معروف: "تواصلنا مع إدارة تلفزيون فلسطين في غزة، وعبرنا لهم عن إدانتنا لهذا السلوك المرفوض، باقتحام ملثمين مجهولين صباح اليوم لمقر التلفزيون والعبث بمحتوياته وتحطيم بعضها".وأضاف: عبرنا لهم عن وقوفنا إلى جانبهم واستعدادنا التام لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة، ورفضنا لأي محاولة للمس بحرية عمل وسائل الإعلام، متابعًا: "أوضحنا لهم متابعتنا الأمر مع جهات التحقيق المختصة، وصولا للكشف عن الجناة".