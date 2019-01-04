عدسة "دنيا الوطن" ترصد الدمار الكبير الذي حل بمقر تلفزيون فلسطين بغزة

خاص دنيا الوطنرصدت عدسة "دنيا الوطن" الخراب الكبير الذي حل في مقر الهيئة العامة لاذاعة وتلفزيون فلسطين في مدينة غزة.وكان ملثمون مجهولون، قد اقتحموا مقر الهيئة في حل تل الهوا، غربي مدينة غزة، صباح اليوم، ما أدى لتدمير كبير في معدات ومقرات الاذاعة والتلفزيون.