شؤون فلسطينية

فتح: حماس تتحمل مسؤولية اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة

فتح: حماس تتحمل مسؤولية اقتحام مقر تلفزيون فلسطين بغزة
رام الله - دنيا الوطن
عبرت حركة (فتح) إقليم شرق غزة، عن إدانتها لقيام مجهولون، صباح اليوم الجمعة، باقتحام مقر هيئة والإذاعة والتلفزيون بغزة، والاعتداء على العاملين فيه وتحطيم كافة محتوياته وأجهزته.

وأضافت فتح، في تصريح صحفي "إن الحركة إذ تعبر عن استنكارها الشديد للانتهاكات الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والحصول على المعلومات، فإنها تحمل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة.

وطالبت بوقف هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدة على أن تعزيز الحريات واحترام الحقوق، ولاسيما ما تعلق بحرية الرأي والتعبير، والعمل الصحفي، هو أمر واجب الاحترام بموجب القانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الحركة الفصائل الفلسطينية، ومراكز حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية، والاتحادين الدولي والعربي للصحفيين، لحماية الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة بقطاع غزة، والدفاع عن حرية الصحافة والعمل الصحفي، وحرية الرأي والتعبير.

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