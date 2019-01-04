مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن اكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع الاثري، بحماية جيش الاحتلال.وأضاف: إن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وسط اندلاع مواجهات