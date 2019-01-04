مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن اكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع الاثري، بحماية جيش الاحتلال.
وأضاف: إن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وسط اندلاع مواجهات
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، الموقع الاثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن اكثر من خمسين مستوطنا اقتحموا الموقع الاثري، بحماية جيش الاحتلال.
وأضاف: إن قوات الاحتلال تقتحم البلدة بشكل شبه يومي، وسط اندلاع مواجهات
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