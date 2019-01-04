صور: ملثمون مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناقتحم ملثمون مجهولون، اليوم الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة.وقال مسؤول في تلفزيون فلسطين لـ"دنيا الوطن": قام مجهولون، باقتحام مكاتب الاذاعة والتلفزيون، وعاثوا فيها خربًا كبيرًا بعد أن اعتدوا على الموظفين المُداومين اليوم الجمعة.وأوضح المسؤول، أن المقتحمين، استخدموا الهراوات والمطارق الحديدية، في اقتحامهم، مضيفًا: الآن مبنى التلفزيون دمار شامل، لا يوجد شيء مكانه، لا كاميرات ولا مُعدات ولا مكاتب، لا في الاذاعة ولا في التلفزيون.