صور: ملثمون مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين في مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم ملثمون مجهولون، اليوم الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة.
وقال مسؤول في تلفزيون فلسطين لـ"دنيا الوطن": قام مجهولون، باقتحام مكاتب الاذاعة والتلفزيون، وعاثوا فيها خربًا كبيرًا بعد أن اعتدوا على الموظفين المُداومين اليوم الجمعة.
وأوضح المسؤول، أن المقتحمين، استخدموا الهراوات والمطارق الحديدية، في اقتحامهم، مضيفًا: الآن مبنى التلفزيون دمار شامل، لا يوجد شيء مكانه، لا كاميرات ولا مُعدات ولا مكاتب، لا في الاذاعة ولا في التلفزيون.
اقتحم ملثمون مجهولون، اليوم الجمعة، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، في حي تل الهوا، غرب مدينة غزة.
وقال مسؤول في تلفزيون فلسطين لـ"دنيا الوطن": قام مجهولون، باقتحام مكاتب الاذاعة والتلفزيون، وعاثوا فيها خربًا كبيرًا بعد أن اعتدوا على الموظفين المُداومين اليوم الجمعة.
وأوضح المسؤول، أن المقتحمين، استخدموا الهراوات والمطارق الحديدية، في اقتحامهم، مضيفًا: الآن مبنى التلفزيون دمار شامل، لا يوجد شيء مكانه، لا كاميرات ولا مُعدات ولا مكاتب، لا في الاذاعة ولا في التلفزيون.
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