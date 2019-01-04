شؤون فلسطينية

القسام ينشر صورًا جديدة لـ"شاليط" خلال احتجازه بغزة

القسام ينشر صورًا جديدة لـ"شاليط" خلال احتجازه بغزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الجمعة، صوراً جديدة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته لمدة 5 سنوات.

وقال القسام: إن هذه الصور يظهر فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيراً لديه منذ عام 2006، وذلك في الذكرى الثانية لكشفها عن "وحدة الظل" أكثر وحدات الكتائب سرية، والتي يسند لها تأمين أسرى الاحتلال.



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