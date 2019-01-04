عسكري إسرائيلي: قيادي فلسطيني تخشاه حكومة نتنياهو والجيش

رام الله - دنيا الوطنأكد محلل الشؤون العسكرية، في موقع (واللا)، أمير بوخبوط، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة يقلق حكومة نتنياهو، والجيش الإسرائيلي.وقال المحلل الإسرائيلي: "النخالة (66 عامًا)، هو أكثر خطورة من سابقه، رمضان شلح، ويعتبر أحد أهم مؤسسي الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة (سرايا القدس)".وأضاف بوخبوط، "النخالة، تربطه علاقات وطيدة بالأمين العام لحزب الله اللبناني، والنظام الإيراني، وخصوصا فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني"، وفق ترجمة موقع (عكا).ووفقا للمحلل بوخبوط، تعتبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية، زياد النخالة، أنه عبقري إلى حد الجنون، وأنه أكثر خطورة من شلح، وتصريحاته متشددة جدا ضد إسرائيل.