شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر الأراضي الفلسطينية، يوم الأحد المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  وتسقط زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية

 أما اليوم الجمعة، فيكون الجو، غائما جزئياً الى صاف وبارداً ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة  ألسرعة والبحر  خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى صافية وشديدة البرودة،  والرياح  شمالية غربية الى غربية خفيفة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، يكون الجو غائما جزئياً وبارداً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفي ساعات الليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة ألسرعة مع هبات قوية احيانا،  والبحر  متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والأحد تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  وتسقط بإذن الله  زخات متفرقة من الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة  مثيرة للغبار  والبحر مائجا .

الاثنين 2019/01/07: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وبارداً الى شديد البرودة وتستمر فرصة  تساقط الامطار على فترات خاصة على المناطق الشمالية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة،  والرياح  جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج  .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين يومي الأحد والاثنين من خطر :

1- خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الاحد.

2-خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

4- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 14-7 12-5 9-4 بيت لحم 14-7 12-5 9-4
رام الله والبيرة 13-6 11-4 8-3 طولكرم 17-9 16-9 13-7
نابلس 15-8 13-7 10-5 قلقيلية 17-9 16-9 13-7
جنين 19-9 17-8 14-6 سلفيت 14-7 12-5 9-4
طوباس 19-9 17-8 14-6 روابي 15-8 13-7 10-5
الخليل 12-6 10-5 8-4 غزه 18-10 17-10 15-9
أريحا 21-12 20-10 18-9 خانيونس 18-10 17-10 15-9
الأغوار الشمالية 19-10 18-8 16-7 رفح 17-9 16-9 13-8
والله تعالى أعلم.

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