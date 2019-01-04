شبير: حل التشريعي يمثل حلاً كاملاً للسلطة وحماس مطالبة بتطبيق قرار الدستورية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

أكد الخبر في القانون الدولي، عبد الكريم شبير، إن حل المجلس التشريعي الفلسطيني يعني حل السلطة الفلسطينية بشكل كامل، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الدستورية بشأن حله غير قانوني.





وأوضح شبير، في حديث لـ "دنيا الوطن"، أن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانوني، وأن الرئيس محمود عباس هو الشخص الوحيد المخول لإصدار مرسوم بشأن الانتخابات التشريعية، مستدركاً: "لكنني أدعو حركة حماس لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية والذهاب للانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد لإنهاء الانقسام".





وأضاف شبير: "المجلس التشريعي يبقى قائماً وفق القانون لحين انتخاب مجلس جديد وأداء هذا المجلس اليمين الدستورية، والمطلوب مراجعة كافة القوانين الصادرة في قطاع غزة والضفة الغربية والتي نتجت عن حالة الانقسام".







