رئيس نادي الأسير: قرارات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين فاشية وعنصرية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إنَّ قرارات الاحتلال الإسرائيلي المُتمثلة في تقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين ومنع تحضير الطعام في الغرف تُعد خطيرة وفاشية وعنصرية، التي تهدفُ لِخدمة أشخاص بعينهم، وفي مُقدمتهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان.وأضافَ فارس، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيتخذون خُطوات غير مسبوقة تصل إلى حد العصيان الشامل، إذا ما طبق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد، خُطته العقابيةالتعسفية بحق الأسرى.وأوضح فارس، أنَّ: «مسألة شد الحبل على آخره وبالتالي هذا الحبل سيُقطع، والأسرى لن يلجأوا هذه المرة إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بل سيلجأون إلى العصيان والتمرد على كل إجراءات السجون».وكانت لجنة شكلها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قد أقرّت سلسلة عقوبات وإجراءت تنسف مكتسبات حققها الأسرى على مدى نحو خمسة عقود.