آل نعالوة يدعون للمشاركة في مسيرة رد الجميل لمخيم عسكر

رام الله - دنيا الوطندعت عائلة الشهيد أشرف نعالوة باسمها، وباسم القوى الوطنية والإسلامية، جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرة رد الجميل لمخيم عسكر بمدينة نابلس.وجاءت دعوة آل نعالوة والقوى الفلسطينية، وفاء لما قدمه أهالي مخيم عسكر بإيوائهم الشهيد أشرف نعالوة، خلال فترة مطاردته من قبل قوات الاحتلال، والتي استمرت مدة 65 يوميا، قضاها في المخيم لدى عائلة بشكار، قبل استشهاده داخل منزلهم، بعد اشتباكه مع القوات الخاصة الإسرائيلية في الثالث عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأعلنت العائلة أن المسيرة ستنطلق يوم السبت القادم الموافق 2019/01/5، بعد صلاة العصر من أمام مسجد نعالوة بمخيم طولكرم.