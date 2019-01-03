الأسرى يعلنون "انتفاضة المعتقلات" ويطالبون بالدعم الشعبي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الأسرى الفلسطينيون المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية، عن رفضهم القاطع للرضوخ إلى الاجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحقهم، عقب إقرارها اعتماد الحد الأدنى من متطلبات الأسرى داخل السجون.وأكد الأسرى، خلال البيان الصادر عنهم، مساء اليوم الخميس، أنهم بصدد الإعلان عن انتفاضة المعتقلات، والتي أقرتها كافة القوى الفلسطينية داخل السجون، وذلك للتصدي لإجراءات الاحتلال القمعية، والتي تهدد حياتهم بشكل مباشر.وقال الأسرى: "نحن لم نتلق يوما شروط حياة تلامس الحد الأدنى من المعايير الدولية ولا حتى القانون الاسرائيلي"، معتبرين الإعلان الإسرائيلي بتطبيق الحد الأدنى هو إجراء قمعي جديد، في إطار الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.ونوه الأسرى أن حكومة الاحتلال تتخذ من إقرار هذه العقوبات بحق الأسرى، أداة لأجل الدعاية الانتخابية داخل الكيان.ودعا الأسرى جماهير الشعب الفلسطيني وقوى العمل الوطني والإسلامي، إلى دعم تحركهم ومساندتهم بالفعل على الأرض.ومن الجدير ذكره، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان أقر أمس الأربعاء، اعتماد الحد الأدنى من متطلبات الأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنها وقف توزيع السجناء على الأقسام بناء على رغبتهم وفقا للانتماء التنظيمي، وتقليص الأموال التي تودعها عائلات الأسرى لذويهم، ومنع الطهي داخل أقسام وأجنحة السجن، ووضع صنابير الاستحمام خارج الأقسام، ووضع شروط لاستخدام المياه مع تحديد أوقات استخدامها لكل سجين.