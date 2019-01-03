نتنياهو: ترامب يكافح إيران اقتصاديا ونحن عسكريا



وأكد نتنياهو أنه عارض "بشدة" الاتفاق النووي، الذي وُقع مع إيران، وأشار إلى أن هذا الاتفاق "مهد الطريق أمام إيران، لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية، ليس قنبلة واحدة فحسب، بل مئات القنابل. في المقابل، ضخ هذا الاتفاق أموالا طائلة، إلى خزينة النظام الإيراني، وحولها على الفور، لتمويل عدوانه في المنطقة".



ولم ينس نتنياهو الإشادة بالرئيس الأمريكي، فقال: "أصررت على إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران، وبالفعل، اتخذ الرئيس ترامب القرار الشجاع باستئنافها".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل ضد إيران على المسار الاقتصادي، و"إسرائيل تكافح إيران على المسار العسكري".وخاطب نتنياهو في إطار ندوة أقيمت في جامعة بار إيلان، 650 طالبا من الكلية الحربية الإسرائيلية، قائلا: "أنتم ستصبحون قادة، في صفوف جيش تابع لدولة محاطة بأعداء على عدة جبهات. نعمل بحزم ضد كل من يسعى إلى تعريضنا للخطر. هذا ما يحدث حاليا في سوريا، ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا هناك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).