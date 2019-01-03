حماس تعلق على بشريات فتح لأبنائها في غزة

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة حماس على ما صرحت به قيادات من حركة فتح حول البشريات المالية لأبناء حركة فتح في قطاع غزة.وقال سامي أبو زهري القيادي في حماس في تغريده له على (تويتر): "اعلان فتح عن بشريات ماليه لأبنائها في غزة بعد معاقبتهم قبل ذلك يشكل مثالا لممارسة سياسة الابتزاز واستخدام المال العام لأغراض حزبية وهي رسالة لكل المناحين العرب والدوليين حول استخدام أموالهم بهذه الطريقة الفئوية".وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، قد وجه رسالة الى أبناء حركة فتح في قطاع غزة.وقال الشيخ في مقطع فيديو: "في بداية هذا العام سنزف لأبناء حركة فتح في غزة بشرى سارة وسيكون الرئيس عباس واللجنة المركزية المدافعين عن حقوقهم وفي القريب العاجل سيسمعون من الرئيس ما يسر أبناء حركة فتح وهذا ليس من باب المكافئة".