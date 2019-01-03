وهدان: يجب اتخاذ اجراءات بحق كل من يخالف قرار الادارة المدنية

رام الله - دنيا الوطندعا مدير دائرة الاعلام في هيئة الشؤون المدنية وليد وهدان، كافة المواطنين والمؤسسات الوطنية لعدم التعامل مع ما يسمى الإدارة المدنية الاسرائيلية، مطالبا الجهات ذات العلاقة باتخاذ اجراءات بحق كل من يخالف هذه التعليمات سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات.وأضاف وهدان في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن التعامل يكون فقط مع قنوات الاتصال الرسمي المخولة بذلك حصرا، حفاظا لحقوقهم، لانها الاقدر على المتابعة والتي يستطيع من خلالها المواطن متابعة أموره.واشار وهدان إلى أن التوجه المباشر للادارة المدنية فيه تعزيز لما يسمى الادارة المدينة الاسرائيلية مشددا على ضرورة أن يبقى المواطن في تعامل مع الجهات الرسمية في هذا الشأن.وأكد مدير دائرة الاعلام في هيئة الشؤون المدنية بأن كل معاملات المواطنين واحتياحاتهم ومتطلباتهم تقدم من خلال الهيئة ومديرياتها المنتشرة بكافة المحافظات الشمالية والجنوبية، وان التعامل مع غير ذلك يفقدهم حقهم وهذا الأمر لا ينسجم مع التوجه الوطني الذي يدعو ان تكون العلاقة رسمية مع الجانب الاسرائيلي.