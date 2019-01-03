شرطة المُكافحة تضبط مُهرب مخدرات خطيراً

رام الله - دنيا الوطنضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة في غزة، أحد مُهربي المخدرات الخطرين، وهو مطلوب منذ 4 سنوات.وقالت إدارة المكافحة في تصريح مقتضب: إنها ألقت القبض على المدعو (س. ز) 40 عاماً، خلال مهمة مداهمة وتفتيش لأحد المنازل شرق حي الشجاعية بغزة، مساء اليوم الخميس، وذلك بالتعاون مع شرطة التدخل وحفظ النظام.وأضافت المكافحة: أن المذكور يعد أحد تجار المخدرات الخطرين، وهو مطلوب للعدالة منذ 4 سنوات على ذمة قضايا تهريب حبوب مُخدرة، وقد تم إحالته للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.وشددت المكافحة، على أنها تواصل القيام بواجبها بكل بقوة من أجل ضرب تُجار المخدرات ومُهربيها؛ لتحصين المجتمع من العابثين.