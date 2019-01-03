شؤون فلسطينية

عابد: خسائر القطاع تجاوزت ملياري دولار والخمور لم تُهرب لغزة

عابد: خسائر القطاع تجاوزت ملياري دولار والخمور لم تُهرب لغزة
وكيل وزارة الاقتصاد - أيمن عابد
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، الدكتور أيمن عابد: إن خسائر القطاع الاقتصادية خلال عام 2018 تجاوزت ملياري دولار.

وأوضح عابد، في حوار خاص مع "دنيا الوطن"، أن دخل الوزارة الشهري من غزة لا يتعدى مليون و200 ألف شيكل شهرياً، قائلاً: "لسنا مسؤولين عن الضرائب التي تفرض في غزة، وهذا شأن وزارة المالية".

وأشار عابد، إلى أن وزارته، أعادت إنشاء نقاط لتفتيش البضائع خاصة بها على معابر قطاع غزة، وذلك منذ ستة أشهر، منوهاً إلى أن تلك النقاط تتواجد خارج المعابر، وتعمل على تطبيق النظام والقانون.

وتابع عابد: مفتشو وزارة الاقتصاد، يعانون كثيراً بسبب عدم الرقابة على البضائع بالمعابر، كما أن الضرائب التي تُفرض من قبل الحكومة على المواد الخام بالمعابر، أدت لإضعاف الصناعة في غزة".

واستطرد: "تركنا للمعابر تسبب في تهريب بضائع المستوطنات لقطاع غزة، ولم نضبط خمور هُربت إلى قطاع غزة، كما أننا لم نفرض أي ضرائب على المركبات".

وأكمل: "فرضنا رسوماً على أذونات الاستيراد من 50 لـ 200 شيكل على الطن الواحد، وبدأنا بتطبيق قرار أذونات الاستيراد على 95 سلعة"، لافتاً إلى أن التجار ورجال الأعمال يبحثون عن مصلحتهم، ونحن نحاول المقاربة بين الجميع.

وأشار عابد، إلى أن وزارته، أعادت العمل بتفعيل أذنات الاستيراد للسلع لحماية المنتج الوطني، وتفعيل المصانع المغلقة، ووضعت رسوماً على خمسة أصناف من الملابس، وأن ما فرضته على أنواع معينة كالجينز والعباءات والجلابيب.

وقال: "لن ننتظر كثيراً في ظل تعثر المصالحة، ونحتاج المزيد من الأموال لقطاع غزة، وإذا لم تتم المصالحة فكل قيادة تحكم منطقة تحتاج لمزيد من الأموال للاستمرار، ونتمنى تحقيق المصالحة". 

وأضاف عابد: "لدينا برنامج المشاريع الصغيرة، ونقدم قروضاً حسنة لتنمية المشاريع الصغيرة بدون ضرائب، ونحتاج بيئة جيدة ومناخاً جيداً للاستثمار وقطاع غزة في سجن كبير".

واستكمل: "وزارة الاقتصاد الوطني، تحافظ على جميع القطاعات الوطنية، ونضبط أي سلعة مخالفة، كما أنه بعد مسيرات العودة الاحتلال فرض قيوداً على الاستيراد والتصدير".

وأضاف عابد: "لدينا 4000 مصنع ودمر 1100 مصنع والفاعلة الآن فقط 1100"، لافتاً إلى أن إعادة الحكومة لحماية الوكالات أدى لرفع الأسعار والقرار سببه بعض المتنفذين.

وقال: "حماية الوكالات تزيد الغني غناءً، والفقير فقراً، ورفع الحماية خدمت الفقير، وكنا قد رفعنا الحماية عن الوكالات بشكل عام، والمواطن استفاد من ذلك، وخفضت الأسعار لـ 100%، ونحن ليس لدينا أي سيطرة على المعابر، وسياسة الحكومة أدت لإغلاق الكثير من المصانع".

 

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