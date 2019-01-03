هل قُطعت رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، ما يجري تداوله حول قطع رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة، وذلك بعد صرف الحكومة للرواتب اليوم الخميس.





وقالت الوزير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله عار عن الصحة، ولم يُقطع راتب أي جريح في قطاع غزة، لافتةً إلى أن الأمر مرتبط بوصول الحوالة المالية للبنوك.





وأضافت الوزير: "وصلت الحوالة المالية للبنوك على دفعتين، الأمر الذي أدى إلى خلل في صرف الرواتب لكافة الجرحى"، مؤكدةً أن جميع الجرحى سيتلقون رواتبهم الأحد المقبل، ولم يُقطع راتب أحد.





وتابعت: "المؤسسة لم تقطع رواتب أي من الجرحى منذ مدة، كما أننا لم نوقف رواتب الجرحى، الذين تقرر وقفها نظراً لعدم استحقاقهم، وبإمكان كافة الجرحى استلام رواتبهم اعتباراً من يوم الأحد".







يذكر، أن عدداً من الجرحى في قطاع غزة تفاجؤوا بعدم وجود رواتب لهم عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بعد صرف الحكومة للرواتب على الصراف الآلى مساء اليوم الخميس.