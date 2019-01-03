عاجل

  • عابد: مفتشو وزارة الاقتصاد يعانون كثيراً بسبب عدم الرقابة على البضائع بالمعابر

  • عابد: الضرائب التي تُفرض على المواد الخام بالمعابر أدت لإضعاف الصناعة في غزة

  • عابد: إعادة الحكومة لحماية الوكالات رفع الأسعار والقرار سببه بعض المتنفذين

  • عابد: حماية الوكالات تزيد الغني غناءً والفقير فقراً ورفع الحماية خدمت الفقير

  • عابد: رفعنا الحماية عن الوكالات بشكل عام والمواطن استفاد من ذلك وخفضت الأسعار لـ100%

  • عابد: ليس لدينا أي سيطرة على المعابر وسياسة الحكومة أدت لإغلاق الكثير من المصانع

  • عابد: فرضنا رسوم على إذونات الاستيراد لتنظيم عملية التجارة لحماية المنتجات المحلية

  • عابد: لا يتم التعامل بالمحافظات الشمالية مع الشركات المسجلة بغزة إلا بعد التسجيل

  • عابد: لسنا مسؤولين عن الضرائب وهذا شأن وزارة المالية

  • عابد: لدينا برنامج المشاريع الصغيرة ونقدم قروض حسنة لتنمية المشاريع الصغيرة بدون ضرائب

  • عابد: نحتاج بيئة جيدة ومناخ جيد للاستثمار وقطاع غزة في سجن كبير

  • عابد: دخل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة لا يتعدي مليون و200 ألف شيكل شهريا

مباشر | لقاء مع وكيل وزارة الاقتصاد بغزة حول فرض الرسوم على استيراد السلع

شؤون فلسطينية

هل قُطعت رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة؟

هل قُطعت رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة؟
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
نفت رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، انتصار الوزير، ما يجري تداوله حول قطع رواتب عدد من الجرحى في قطاع غزة، وذلك بعد صرف الحكومة للرواتب اليوم الخميس.

وقالت الوزير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ما يجري تداوله عار عن الصحة، ولم يُقطع راتب أي جريح في قطاع غزة، لافتةً إلى أن الأمر مرتبط بوصول الحوالة المالية للبنوك.

وأضافت الوزير: "وصلت الحوالة المالية للبنوك على دفعتين، الأمر الذي أدى إلى خلل في صرف الرواتب لكافة الجرحى"، مؤكدةً أن جميع الجرحى سيتلقون رواتبهم الأحد المقبل، ولم يُقطع راتب أحد.

وتابعت: "المؤسسة لم تقطع رواتب أي من الجرحى منذ مدة، كما أننا لم نوقف رواتب الجرحى، الذين تقرر وقفها نظراً لعدم استحقاقهم، وبإمكان كافة الجرحى استلام رواتبهم اعتباراً من يوم الأحد".

يذكر، أن عدداً من الجرحى في قطاع غزة تفاجؤوا بعدم وجود رواتب لهم عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بعد صرف الحكومة للرواتب على الصراف الآلى مساء اليوم الخميس. 

أخبار ذات صلة

أسرى الشعبية: سنتصدى بكل عنفوان للهجمة الاسرائيلية على الحركة الأسيرة

أسرى الشعبية: سنتصدى بكل عنفوان للهجمة الاسرائيلية على الحركة الأسيرة

ملادينوف: هجوم المستوطنين على موكب الحمد الله حادث مقلق للغاية

ملادينوف: هجوم المستوطنين على موكب الحمد الله حادث مقلق للغاية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يعلن عن إقرار قروض طلبة الجامعات والكليات للفصل الأول وإجراءات الصرف

"إقراض الطلبة" يعلن عن إقرار قروض طلبة الجامعات والكليات للفصل الأول وإجراءات الصرف

خالد يشيد بالمملكة الأردنية في التصدي لمحاولات شطب (أونروا)

خالد يشيد بالمملكة الأردنية في التصدي لمحاولات شطب (أونروا)

عصام أبو دقة: تأسيس التجمع الديمقراطي يُشكل جبهة ضغط على طرفي الانقسام

عصام أبو دقة: تأسيس التجمع الديمقراطي يُشكل جبهة ضغط على طرفي الانقسام

الحركة الاسيرة تتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحقهم

الحركة الاسيرة تتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحقهم

الشرافي يعلن حصول مجلة جامعة الأقصى على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي

الشرافي يعلن حصول مجلة جامعة الأقصى على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته عبور السياج الفاصل شرق القطاع

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته عبور السياج الفاصل شرق القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

أسرى الشعبية: سنتصدى بكل عنفوان للهجمة الاسرائيلية على الحركة الأسيرة

أسرى الشعبية: سنتصدى بكل عنفوان للهجمة الاسرائيلية على الحركة الأسيرة

&#34;إقراض الطلبة&#34; يعلن عن إقرار قروض طلبة الجامعات والكليات للفصل الأول وإجراءات الصرف

"إقراض الطلبة" يعلن عن إقرار قروض طلبة الجامعات والكليات للفصل الأول وإجراءات الصرف

خالد يشيد بالمملكة الأردنية في التصدي لمحاولات شطب (أونروا)

خالد يشيد بالمملكة الأردنية في التصدي لمحاولات شطب (أونروا)

عصام أبو دقة: تأسيس التجمع الديمقراطي يُشكل جبهة ضغط على طرفي الانقسام

عصام أبو دقة: تأسيس التجمع الديمقراطي يُشكل جبهة ضغط على طرفي الانقسام

الحركة الاسيرة تتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحقهم

الحركة الاسيرة تتحدث عن اعتداءات الاحتلال بحقهم

الشرافي يعلن حصول مجلة جامعة الأقصى على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي

الشرافي يعلن حصول مجلة جامعة الأقصى على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته عبور السياج الفاصل شرق القطاع

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته عبور السياج الفاصل شرق القطاع

مجدلاني: توسيع الاستيطان يتطلب الالتزام بقرار 2234 والاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة

مجدلاني: توسيع الاستيطان يتطلب الالتزام بقرار 2234 والاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية بالأمم المتحدة

منوعات

مشهد فاضح لـ&#34;جاكي شان&#34; يُطيح بمدير قناة إيرانية

مشهد فاضح لـ"جاكي شان" يُطيح بمدير قناة إيرانية

ميريام كلينك لـ&#34;إليسا&#34;: &#34;إنت التانية بلا كذب&#34;

ميريام كلينك لـ"إليسا": "إنت التانية بلا كذب"

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

سارة سلامة وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل بوصلة رقص

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع عبر الأم البديلة

كيم كاردشيان تنتظر مولودها الرابع عبر الأم البديلة

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء &#34;لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً&#34;

نانسي عجرم تستفز متابعيها بغناء "لا نحتاج المال كي نزداد جمالاً"

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل &#34;غير العادي&#34;؟

هل أهانت نجوى كرم تاريخها الفنّي بسبب هذا الحفل "غير العادي"؟

&#34;فلة الجزائرية&#34; تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

"فلة الجزائرية" تبكي بحرقة أثناء سردها لقصة حبها مع الشاب خالد

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

المطربة شيما إلى السجن مرة أخرى بتهمة الاتجار بالبشر وممارسة أعمال مُنافية للآداب

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب &#34;كادوريم&#34;

ابنة الرئيس التونسي السابق ثير الجدل بصورة تحتضن فيها نجم الراب "كادوريم"

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة &#34;المافيا&#34;

مقتل فنان مغربي ليلة رأس السنة على طريقة "المافيا"

عربي

المطران جورج صليبا: المسيحيون قد يختفون من العالم العربي

المطران جورج صليبا: المسيحيون قد يختفون من العالم العربي

السودان.. دعوات جديدة للتظاهر

السودان.. دعوات جديدة للتظاهر

المغرب تعتقل شبكة لتهريب المهاجرين

المغرب تعتقل شبكة لتهريب المهاجرين

النائب العام السعودي يُطالب بإعدام خمسة متهمين بقتل جمال خاشقجي

النائب العام السعودي يُطالب بإعدام خمسة متهمين بقتل جمال خاشقجي