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الدفاع الروسية: القضاء على 23 ألفاً ينتمون للجماعات المسلحة بسوريا خلال 2018

الدفاع الروسية: القضاء على 23 ألفاً ينتمون للجماعات المسلحة بسوريا خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم خلال العام المنصرم القضاء على أكثر من 23 ألف مسلح من منتمي الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة اللاشرعية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع: "تم في عام 2018 القضاء على أكثر من 23 ألف عنصر من الجماعات المسلحة في سوريا، وتكبيد المسلحين 159 دبابة و57 عربة مدرعة، وأكثر من 900 مدفع وحوالي 3 آلاف سيارة مزودة بمدافع رشاشة من العيار الثقيل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم "منذ خريف 2015 القضاء على أكثر من 87 ألف مسلح في سوريا بينهم 830 من رؤوس  الجماعات المسلحة، وأكثر من 4.5 ألف مسلح من مواطني بلدان رابطة الدول المستقلة".  

وأكدت الوزارة، أن المسلحين خسروا منذ 2015 في سوريا، حوالي ألف معسكر ميداني و10 آلاف مستودع للذخيرة والوقود و650 دبابة وأكثر من 700 عربة قتالية تابعة لهم.

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