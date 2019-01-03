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عربي

السودان.. دعوات جديدة للتظاهر

السودان.. دعوات جديدة للتظاهر
رام الله - دنيا الوطن
دعا تجمع المهنيين السودانيين وقوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض مواطني البلاد لتصعيد التظاهر في الأيام المقبلة، بهدف إسقاط النظام "بطرق سلمية".

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن الجهات المذكورة، دعت في بيان لها اليوم الخميس، للخروج في ما أسمته "جمعة الحرية والتغيير" من كل مدن البلاد نهار غد.

كما أعلن البيان انطلاق "الموكبين الثالث والرابع" نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، ونحو مباني المجلس الوطني في أم درمان تباعاً، لتسليم مذكرة تطالب برحيل النظام.

وأكد البيان على مواصلة التظاهرات الليلية بكافة أنحاء البلاد، و"بالكيفية التي ترتب لها الجماهير وقياداتها الميدانية".

واستبق هذا البيان لقاء من المتوقع أن يعقده الرئيس عمر البشير مع اتحاد النقابات المهنية والعمال لبحث التطورات في البلاد، التي تشهد منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات بدأت على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وتحولت إلى مطالب برحيل النظام.

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